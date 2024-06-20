250 عربة جولف كبيرة تخدم الحجاج في المسجد الحرام

تخدم 250 عربة جولف كبيرة الحجاج خلال الطواف في المسجد الحرام.

وتستوعب العربات 1530 حاجا في الساعة الواحدة بأسعار تتراوح بين 50 و 100 ريال للطواف والسعي.

وتسهل العربات تنقل كبار السن وذوي الإعاقة من ضيوف الرحمن على سطح المطاف.

يذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد وضعت 10 الآف عربة يدوية جاهزة للاستخدام لقاصدي المسجد الحرام, وذلك من خلال زيادة المواقع إلى 20 موقعا موزعة في رحاب المسجد الحرام وساحاته.

كما تستهدف الخطة التشغيلية خدمة 35 ألف شخص يوميا, وتحقيق نسبة تشغيل قصوى تبلغ 100% لمواقع التوزيع .

ويضاف إلى ذلك تحقيق الوصول إلى توفير 10 ألف دافع عربة يدوية، بحلول نهاية موسم حج هذا العام 1445هــ ، لينعم الحجاج بكل ما يُيسّر عليهم فريضتهم