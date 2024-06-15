وزير الإعلام ردا على سؤال "الاقتصادية": السعودية ستتوسع في تطبيق كل التقنيات الممكنة في الحج

أكد سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي أن تصاريح الحج وضعت لحفظ حقوق الحجاج ولا تستهدف جنسية معينة، موضحا في رد على سؤال لـ "الاقتصادية" أن السعودية ستتوسع في تطبيق كل التقنيات الممكنة في الحج وستعمل على زيادتها في السنوات المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات أعقبت جولة الوزير على مقار منظومة الإعلام في المشاعر المقدسة، تفقد خلالها أستوديوهات هيئة الإذاعة والتلفزيون، والتقنيات المستخدمة في عربات البث في عرفات وجبل الرحمة ومنى.

يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون لديها 100 مراسل ومذيع، إضافةً إلى حوالي 100 كاميرا متنقلة، كما أعدت أكثر من 700 مادة إخبارية، بـ 12 لغة، إضافة إلى غرفة عمليات لدعم الخدمات اللوجستية، فيما تم تعزيز فرق الإنتاج بكوادر متخصصة في التغطية الميدانية وتحرير الأخبار، وإضافة وحدات متنقلة لبث التقارير من مواقع مختلفة في المشاعر المقدسة.