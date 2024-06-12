الرياضيون يقودون موجة الطلب على المجوهرات الرجالية في العالم

يقود الرياضيون يقودون موجة الطلب على المجوهرات الرياضية في العالم.

ووفقا لبلومبرغ سوق المجوهرات الرياضية مرشحة لبلوغ ١١ مليار دولار بحلول عام 2032، بينما بلغ حجم سوق المجوهرات الرجالية 5.2 مليار دولار عام 2023.

أسهم الرياضيون بشكل أساسي في الترويج للمجوهرات الفاخرة الرجالية.

ودأب مشاهير من الرجال في الآونة الأخيرة على ارتداء مجوهرات في بعض أهم إطلالاتهم العامة.

يذكر أن "لوي فيتون" و"ديفيد يورمان" و"جون هاردي" دخلت سوق مجوهرات الرجال التي يتوقع أن يتضاعف حجمها خلال أقل من عقد.

وكانت "لوي فيتون" قد طرحت مجموعتها من المجوهرات الفاخرة الرجالية بأسعار تبدأ من 2080 دولاراً إلى 42500 دولار.

وطرحت صانعة المجوهرات "لاجوس" أخيرا مجموعتها الخاصة للرجال بأسعار تبدأ من 150 حتى 7800 دولار تتضمّن قطعاً مصنوعة من الذهب والفضة والألماس الأسود.