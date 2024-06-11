قفزة بنحو 30 % في عدد "شركات الزومبي" عالميا خلال العقد الأخير

ارتفع عدد شركات الزومبي حول العالم إلى 7000، بينها 2000 شركة في الولايات المتحدة وحدها، متأثرة بأعوام من تراكم الديون الرخيصة التي أعقبها التضخم العنيد الذي دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمن.

يطلق اسم الزومبي (Zombies) عالميا على الشركات المثقلة بالديون لدرجة أنها تتعثر على حافة البقاء، وبالكاد تكون قادرة على دفع حتى الفائدة على قروضها.



وبحسب تحليل أجرته وكالة أسوشيتد برس، فإن عديدا من تلك الشركات تواجه صعوبة مع اقتراب مواعيد استحقاق مئات المليارات من الدولارات من القروض التي قد لا يتمكنون من سدادها.