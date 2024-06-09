ما هو أغلى تطبيق نقل ركاب في السعودية؟

ترتفع أسعار التطبيقات العالمية في نشاط توصيل الركاب العاملة في السعودية، بنسب تصل إلى 240% عن نظيراتها المحلية، بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية".

واستندت "الاقتصادية" في تقريرها، إلى بيانات تطبيقات التوصيل لرحلة داخل مدينة الرياض، تبدأ من برج المملكة (منتصف المدينة تقريبا) إلى مطار الملك خالد الدولي الساعة 4:30 عصرا يوم الخميس وقدرت المسافة بنحو 33 كيلومترا تقريبا.

وشمل التقرير 12 تطبيقا مرخصا من الهيئة العامة للنقل وهي: (كريم، دروفوكس، أوبر، جيني، بولت، بلينك، زاهب، ارايف، كيان، كابتنون، سما تاكسي، دقيقة)، في حين لم تدخل التطبيقات الأخرى في المسح، إما بسبب عدم العثور عليها داخل متجر التطبيقات أو أنها لم تعمل حتى وقت التقرير.

وبلغ متوسط سعر الرحلة بين التطبيقات نحو 77 ريالا، وجاءت 5 تطبيقات أعلى من المتوسط مقابل 7 تطبيقات أقل من سعر متوسط الرحلة.