ماذا لو تحدد السعر النهائي لاكتتاب أرامكو أعلى من سعر السهم في السوق؟

السؤال الآن: ماذا سيحدث إذا كان سعر الاكتتاب النهائي أعلى من سعر السهم في السوق؟

في هذه الحال ستتم إعادة جميع الأموال للمكتتبين الأفراد، وهذه تعد ميزة تقدمها الحكومة للمكتتبين الأفراد، ليستطيع الفرد شراء السهم من السوق بسعر أقل من سعر الاكتتاب.

وانتهى اكتتاب الأفراد في 154.5 مليون سهم ضمن الطرح الثانوي لشركة «أرامكو».

وكان النطاق السعري للاكتتاب يتراوح بين 26.7 ريال و29 ريالا.

وتم تغطية اكتتاب المؤسسات كاملا خلال الساعات الأولى من الاكتتاب.

يذكر أن يوم الجمعة المقبل سيتم تحديد السعر النهائي للاكتتاب.