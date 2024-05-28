نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .. الأغلى في قارة آسيا

تعد كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع الهلال والنصر الجمعة المقبل في جدة، الأغلى في القارة الآسيوية حيث تبلغ مجموع جوائزها نحو 22.5 مليون ريال، سيكون نصيب البطل منها 10 ملايين ريال، و5 ملايين ريال للوصيف.

وتحل كأس أمير قطر ثانيا حيث تبلغ جوائزها 20 مليون ريال، ثم كأس رئيس الدولة الإماراتي ثالثا بـ 15 مليون ريال، وكأس أمبراطور اليابان رابعا بـ 5.2 مليون ريال.

وتعد القيمة السوقية للأندية المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين الأعلى في القارة الآسيوية بـ 4.3 مليار ريال وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، فيما تبلغ القيمة السوقية للهلال والنصر نحو 1.5 مليار ريال.

وتجاوزت إيرادات تذاكر النهائي الـ 8.7 مليون ريال، حيث تتسع مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية لأكثر من 58 ألف متفرج، فيما تتأهب 39 قناة من 160 دولة لنقل اللقاء.