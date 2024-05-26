21 شركة تايوانية تبحث فرص الاستثمار في السوق السعودية

بحثت 21 شركة تايوانية عن فرص استثمارية في السوق السعودية، تضمنت الشرائح التقنية، والمواد الغذائية، والأجهزة الطبية، وذلك خلال الملتقى التايواني التجاري في جدة.

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور إبراهيم دينج السفير التايواني في السعودية، "إن هناك 50 إلى 70 شركة تايوانية مستثمرة في السعودية، أبرزها شركة فوكسكون التي تستثمر تقريبا مليار دولار في شركة سير السعودية، والشركة التايوانية للأسمدة التي تتعاون مع سابك منذ 30 عاما".

وتابع دينج على هامش الملتقى، أن "التبادل الاقتصادي بين السعودية وتايوان يتجاوز 9 مليارات دولار سنويا"، لافتا إلى أن تايوان تحقق نموا استثماريا مع السعودية خلال الأعوام الـ5 الماضية.

وأوضح أن أهم الاتفاقيات بين البلدين، شملت اتفاقية تجنب الضرائب لتشجيع الاستثمار، واتفاقية مجموعة هيشوا مع غرفة الرياض وغرفة مكة وقريبا مع غرفة جدة، إلى جانب اتفاق جامعة تشانقو مع كاوست قبل عامين.

وفيما يخص التأشيرات، قال سفير تايوان "إن إصدار التأشيرة التايوانية يحتاج إلى يومين"، مضيفا أن "تسهيلات إصدار التأشيرة السعودية أسهمت في زيادة عدد التجار ورواد الأعمال التايوانيين إلى السعودية".