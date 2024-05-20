"الوطنية للإسكان" توقع اتفاقية بقيمة 3 مليارات ريال مع "سيتيك الصينية"

وقعت الشركة الوطنية للإسكان اتفاقية بقيمة 3 مليارات ريال مع مجموعة سيتيك الصينية، لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية تتضمن 20 مصنعا، تلبية لاحتياجات مشاريعها من مواد البناء، متوقعا أن تسهم هذه المدينة في تعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري بقيمة تصل إلى 33 مليار ريال، وذلك وفقا لما صرحه لـ "الاقتصادية" محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال على هامش "منتدى سلاسل الإمداد العقاري" التي تقيمه الشركة الوطنية للإسكان في الرياض اليوم: إن الشركة أطلقت في 2023 منصة "مواد" لدعم المحتوى المحلي ورفع كفاءة الصناعة المحلية، لتبلغ التعاملات للمنصة حتى الآن نحو ملياري ريال، مبينا أن الاتفاقيات في المنصة منذ إطلاقها بلغت 140 مع 90 مصنعا وموردا محليا، وأسهمت هذه الاتفاقيات في تأمين مواد البناء لمشاريعنا وتحقيق وفورات للمطورين والمقاولين تجاوزت 20 %.

وحول المعروض للعقاري للشركة، أوضح البطي أنه سيصل إلى 300 ألف وحدة سكنية بحلول 2025، وستبلغ قيمة المحفظة العقارية 225 مليار ريال بالشراكة مع 90 مطورا عقاريا محليا وأجنبيا.