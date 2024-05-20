"طيران ويز": استثمرنا نصف مليار دولار في السوق السعودية

قال روبرت كاري الرئيس التنفيذي لشركة طيران ويز الاقتصادي الذي يتخذ من العاصمة المجرية بودابست مقرا له لـ "الاقتصادية" إن الشركة استثمرت أكثر من نصف مليار دولار في السوق السعودية، مؤكدا ربط 4 مطارات سعودية بالخارج عبر "ويز".

وأضاف كاري: "نحن متحمسون لمواصلة التوسع والنمو في السوق، نربط اليوم سبع مناطق مختلفة عبر أوروبا والشرق الأوسط بالسعودية، ونربط أربع نقاط داخل المملكة بالخارج، نرى فرص نمو كثيرة لمواصلة ربط تلك الأسواق، ونحن متحمسون للعمل مع شركائنا في الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للسياحة، وبرنامج الربط الجوي، ووزارة النقل والسياحة والاستثمار*، أعتقد أنهم جميعا كانوا داعمين للغاية، ونحن متحمسون لمواصلة النمو".