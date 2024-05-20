  • "مجموعة السعودية": نستهدف زيادة الأسطول إلى 150 طائرة الفترة المقبلة

"مجموعة السعودية": نستهدف زيادة الأسطول إلى 150 طائرة الفترة المقبلة

أعلنت شركة الخطوط السعودية صفقة شراء 105 طائرات من شركة إيرباص، وكشف لـ "الاقتصادية" المهندس عبدالله الشهراني مدير عام التواصل والشؤون الاعلامية في الخطوط السعودية، عن سعي الشركة في زيادة أسطولها والوصول إلى أكثر من 150 طائرة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن صفقة الشراء التي تم الإعلان عنها اليوم لها تأثيرات إيجابية، إذ تتطلب وجود شركات مساندة في التشغيل وإيجاد الكوادر وزيادة عدد الوجهات والرحلات، إضافة إلى مردوده على الاقتصاد الوطني من حيث توطين صناعة النقل الجوي وزيادة المحتوى المحلي.

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