كيف تجاوز برنامج التحول الوطني مستهدفاته في السعودية؟

برنامج التحول الوطني -إحدى برامج تحقيق رؤية 2030، ويعد برنامج التحول الوطني أولى البرامج التنفيذية لرؤية 2030، إذ أُطلق البرنامج في عام 2016 خلال شهرين من إطلاق الرؤية، كما أنه أكبر البرامج التنفيذية من حيث الأهداف الإستراتيجية المسندة إليه، إذ يعمل البرنامج على تحقيق ما يزيد عن 35% من أهداف الرؤية الإستراتيجية.

ويهدف البرنامج إلى تطويـر البنيـة التحتيـة اللازمـة وتهيئـة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي، لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعـم التحول الرقمي، والإسهام في تنميـة القطاع الخاص، وتعزيـز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.

