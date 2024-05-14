500 مليون ريال استثمارات بريطانية متوقعة في قطاع الرياضة السعودي

أعلن باسم إبراهيم، مدير تطوير استثمارات قطاع الرياضة في وزارة الاستثمار السعودية أن أكثر من 10 شركات بريطانية ستستثمر 500 مليون ريال في القطاع الرياضي السعودي على مدار السنوات القليلة القادمة، وذلك خلال تصريحاته لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".

وأضاف باسم إبراهيم: "لأول مرة تشمل الطاولة المستديرة القطاع الرياضي بحضور أكثر من 50 جهة من القطاع الحكومي والخاص في السعودية وبريطانيا".

مشيرا إلى أن الشركات الخاصة السعودية حضرت بينها شركات رائدة في قطاع الترفيه.