مدير "ناسا" لـ "الشرق":  لدينا شراكة مع السعودية .. سنعود إلى القمر ثم سننتقل إلى المريخ

قال بيل نيلسون مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن الوكالة لديها شراكة مع المملكة العربية السعودية في عدد من الخطوات والتجارب العلمية.

وأضاف بيل نيلسون خلال حديثه لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" عن أسباب زيارته للرياض: "لدينا رحلة طويلة سنعود إلى القمر ثم سننتقل إلى المريخ، ونحن نبحث دائما كيف نتطلع إلى الأرض لنساعد المناخ ولكي نحسن فهمنا لما يحصل للكرة الأرضية مع تقديم قياسات دقيقة لما يحصل على كوكب الأرض، وننسق مع المملكة بخصوص جميع هذه المسائل".

وأشار مدير وكالة الفضاء الأمريكية إلى إن الوصول إلى القمر والمريخ ليس هدفا في حد ذاته، بل نستهدف منه الحياة البشرية هناك رغم الظروف الصعبة، وهو ما يحتاج منا الكثير للعمل عليه.

وبشأن مركز مستقبل الفضاء الذي تم إنشاؤه في السعودية قال بيل نيلسون إن المركز يهدف لجمع القطاعات في برامج الفضاء، ويهدف لجمع المراكز التجارية والحكومية من أجل بناء اقتصاد فضاء مهم بقيمة تريلوني دولار بحلول 2035.