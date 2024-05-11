مجموعة طلعت مصطفى لـ"الاقتصادية": تسليم أولى مراحل مشروع بنان خلال 4 أعوام

وضعت الشركة الوطنية للإسكان NHC ومجموعة طلعت مصطفى، حجر أساس مشروع "مدينة بَنان" شمال شرق الرياض، وأوضحا أنه سيتم فتح البيع بالمشروع يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 مايو.

ومشروع بنان سيكون مدينة متكاملة يتم تطويرها على غرار المدن التي قامت مجموعة طلعت مصطفى بتطويرها في مصر، مثل "مدينتي" المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والرحاب ونور.

وهنا قال لـ"الاقتصادية هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري، إن المدينة التي توفر أكثر من 27 الف وحدة سكنية بين شقق وفلل وأراضي، تعد الأولى من نوعها التي يقودها القطاع الخاص في السعودية.