  • "جونسون كونترولز" لـ "الاقتصادية": التوقيع على اتفاقيات خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصدير وحدات تبريد صناعة سعودية إلى الأسواق الأوروبية

"جونسون كونترولز" لـ "الاقتصادية": التوقيع على اتفاقيات خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصدير وحدات تبريد صناعة سعودية إلى الأسواق الأوروبية

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