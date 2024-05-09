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التكنولوجيا
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الأخبار
الرياضة
المزيد
من نحن
فريق الاقتصادية
أرشيف الإقتصادية
الرأي
ملتيميديا
"جونسون كونترولز" لـ "الاقتصادية": التوقيع على اتفاقيات خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصدير وحدات تبريد صناعة سعودية إلى الأسواق الأوروبية
"جونسون كونترولز" لـ "الاقتصادية": التوقيع على اتفاقيات خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصدير وحدات تبريد صناعة سعودية إلى الأسواق الأوروبية
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"جونسون كونترولز" لـ "الاقتصادية": التوقيع على اتفاقيات خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصدير وحدات تبريد صناعة سعودية إلى الأسواق الأوروبية
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