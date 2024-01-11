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  • "بابا طلع على الجنة" .. دموع أطفال غزة بعد فقدان آبائهم في القصف الإسرائيلي

"بابا طلع على الجنة" .. دموع أطفال غزة بعد فقدان آبائهم في القصف الإسرائيلي

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