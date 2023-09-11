إعصار يودي بحياة 150 شخصا في مدينة درنة الليبية

قال قيس الفاخري رئيس الهلال الأحمر في بنغازي اليوم إن إعصارا وسيولا في شرق ليبيا تسببت في مقتل 150 شخصا على الأقل في مدينة درنة وإن العدد قد يرتفع إلى 250.

وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز: "أضرار درنه سيئة جدا جدا، الوادي كان عرضه 300 متر وأصبح 600 متر، سقطت أغلب المباني القريبة من الوادي بينها عمارة الضمان".