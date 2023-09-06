رحلة لمصر للطيران من القاهرة تهبط في بورت سودان



هبطت طائرة تابعة لمصر للطيران من طراز بوينغ 737 في مطار بورت سودان بعد تدشين خط جديد بين القاهرة والمدينة السودانية الساحلية في شرق البلاد.

وقال سامح فاروق، القنصل المصري في بورت سودان: "يسعدنا اليوم أن تيسر هذه الرحلة لأشقائنا في السودان رحلتهم إلى مصر وتكون وجهة لهم للعالم كله ليتحركوا منها إلى أي دولة أخرى".

من جانبه قال فتح الله حاج أحمد، والي البحر الأحمر: "هي رسالة لكل العالم بأن الوضع في السودان أصبح آمنا ومستقرا وأيضا هناك رسالة إلى شركات الطيران لتواصل انفتاحها على السودان".

وعبرت المسافرة انتصار عبد القادر عن شعورها بقولها: "أنا سعيدة للغاية اليوم لأنني وصلت إلى السودان الحبيب بعد أربعة أشهر. السودان عزيز على قلوبنا حقا. وتغمرنا السعادة والحمد لله".

ووفقا لوكالة فرانس برس صرح المسافر عبد الناصر محمد قائلا: "سهلت كثيرا للناس، خط مصر كان متوقفا منذ أربعة أو خمسة أشهر، منذ بدء الحرب وكانت هناك فجوة شديدة، هناك مرضى، الحمد لله الطائرة كانت ممتلئة".