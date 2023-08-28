فيضانات عنيفة إثر أمطار غزيرة وعواصف في شمال شرق إسبانيا

أودت الرياح القوية إلى سقوط الأشجار وتطاير طاولات وكراسي المقاهي وتحطم الحطام على المباني المجاورة.

وأظهرت لقطات شاهد عيان أشخاصا يزيلون مياه الفيضانات من متجر في مايوركا يوم الأحد (27 أغسطس)، بينما اجتاحت أمطار غزيرة أجزاء من جزر البليار الإسبانية.

كما شوهدت سيول قوية من مياه الفيضانات تتدفق على الطريق المجاور للمتجر، وسط تحذير من هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية أصدرته وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية يوم الأحد.

تسببت العاصفة أيضا في إصابة عدد قليل من الأشخاص يوم الأحد عندما اصطدمت سفينة رحلات "بي آند أو" البحرية بناقلة بنزين بسبب الرياح العاتية، وفقا لسلطات ميناء مايوركا.