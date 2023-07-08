الجمعة 17 المحرم 1445هـ الموافق 4 أغسطس 2023 العدد 10889

- الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي بقيمة 75 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في سانت لوسيا
- ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 47.8 % مع زيادات الضرائب وتراجع الليرة
- إطلاق تحديثات على القواعد التنظيمية للصناديق العائلية .. اليوم
- 10 أغسطس أقصى موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع
- وزير البيئة: مبادرات السعودية وضعت خريطة لتحقيق المستهدفات العالمية لمواجهة تغير المناخ
- الذكاء الاصطناعي مصدر قلق جديد للعمال .. تحولات سريعة في الوظائف واختفاء بعضها
- "وول ستريت" تغلق على تراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة
- بعد 8 أشهر من بدء تطبيقه .. هل أثبت تحديد سقف لسعر النفط الروسي فاعليته؟
- 290 مليار طن انبعاثات حرائق الغابات في كندا خلال يوليو
- أنظار الأسواق نحو اجتماع «أوبك+» .. برنت مرشح لتسجيل 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام