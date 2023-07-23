الحرارة في "وادي الموت" الأمريكي تصل إلى 54 درجة

هذا هو "وادي الموت" في كاليفورنيا والذي وصلت فيه درجة الحرارة إلى 54 درجة، وبالرغم من أنه يعد أدنى نقطة في أمريكا الشمالية بارتفاع يبلغ 282 قدما تحت مستوى سطح البحر إلا أنه يشتهر بالحرارة الشديدة.

لكن هذا العام وصلت فيه الحرارة إلى أقصى معدل وما قد يراه البعض مكانا ليس قابلا للزيارة في الحر الشديد، يبحث العديد من الناس عن وادي الموت لزيارته وتجربة هذا المناخ القاسي. وشهد وادي الموت حادثتان وفاة لرجلين في شهر يوليو بعد فقدهما للوعي أثناء المشي في ظل الحرارة الشديدة.