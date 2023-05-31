خياط مصري يواصل إرث الأسرة في فن خياطة "الجلابية" 

"الجلابية" ثوب مصري تقليدي توارثت فن خياطته أسرة "صبحي مساعد" الذي امتهن هذه الحرفة منذ أن كان عمره 11 عاما.

صبحي صاحب الـ 51 عاما علم أولاده الأربعة فن خياطة الجلابية عندما انتقل من موطنه في محافظة قنا بجنوب مصر إلى الإسكندرية منذ ما يقرب من 14 عاما، ليواصل إرث الأسرة في فن خياطة الجلاليب، يرتدي الرجال الجلباب التقليدي أوالبلدي في جميع المناسبات سواء في العمل أو في الأفراح أو العزاء أو التجمعات العائلية ويقول صبحي إنها جزء من ثقافة الصعايدة.

وقال الخياط مصري لرويترز "بالنسبة لنا كصعايدة الجلابية تعني الرجل، هذا معناها لدينا، تحافظ على قيمة الشخص وتعني أنه شخص محترم"، ويقول نجله هاني إنه كان يرفض في البداية أن يتعلم مهنة والده لكنه أدرك في النهاية دور أسرته في حماية التراث المصري، وقال هاني "الذي تعلمته يعتبر الأساسيات، بعها كل شخص يبدأ بموهبته حتى نطور الحرفة مع الزمن لأن كل زمن له ذوقه الخاص"، ويحلم أن تتحول منتجات ورشتهم في يوم من الأيام إلى علامة تجارية مشهورة ولا يستبعد أن يتحول الحلم إلى حقيقة.