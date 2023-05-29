حرائق ضخمة غير مسبوقة في كندا والسلطات تعلن حالة الطوارئ

اشتعلت حرائق ضخمة في كندا، وأصدرت الحكومة المحلية تنبيهات طارئة وأوامر إخلاء متعددة للأقسام الفرعية في تانتالون العليا وسهول هاموندز بلينز في وسط نوفا سكوشا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، وقد تسببت الحرائق بأضرار بما لا يقل عن عشرة منازل حتى وقت متأخر من يوم الأحد.

وتسببت النيران في تشكل سحابة من الدخان الكثيف فوق المدينة الساحلية ما يجعل القيادة محفوفة بالمخاطر. وقالت البلدية إن حالة الطوارئ ستكون سارية المفعول لمدة سبعة أيام، ما لم يتم رفعها أو تمديدها.

وقالت بلدية نوفا سكوشا باور إنها قطعت الكهرباء مؤقتا عن المنطقة المتضررة. وأعلنت مقاطعة ألبرتا الغربية حالة الطوارئ الإقليمية بعد أن أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم مع اندلاع حرائق الغابات غير المسبوقة التي اندلعت في مناطق متعددة خلال الأسابيع القليلة الماضية.