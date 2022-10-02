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تقارير وتحليلات
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السعودية
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الغاز
الطاقة المتجددة
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اتحاد الصناعة الإيطالي يحذر من إفلاس الشركات جراء ارتفاع أسعار الطاقة
وزير المالية يرأس وفد السعودية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022
مخاوف الإمدادات تقفز بأسعار القمح 4 % .. تهديدات جديدة لشحنات البحر الأسود
الليرة التركية تخسر 28 % من قيمتها منذ بداية العام
مستقبل ضبابي لعملة «إيثيريوم» بعد عملية «دمج» محفوفة بالمخاطر
الدولار يرتفع مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم .. وأسوأ أداء للذهب منذ منتصف أغسطس
التضخم في مصر يسجل أعلى مستوى منذ 4 أعوام .. 15 % خلال سبتمبر
البنك الدولي: ارتفاع الدولار مشكلة للدول منخفضة الدخل .. زيادة عبء الدين
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النسخة الورقية
الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 العدد 10592
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الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 العدد 10592
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