الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
الخميس, 9 أكتوبر 2025 | 16 رَبِيع الثَّانِي 1447
الرئيسية
الأسواق
الشركات
تقارير وتحليلات
الطاقة
العقارات
التكنولوجيا
ريادة الأعمال
الأخبار
الرياضة
المزيد
+
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
11.12
(-1.77%) -0.20
مجموعة تداول السعودية القابضة
207.7
(-1.52%) -3.20
الشركة التعاونية للتأمين
135.7
(-2.02%) -2.80
شركة الخدمات التجارية العربية
109
(0.55%) 0.60
شركة دراية المالية
5.69
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب
38.36
(-2.09%) -0.82
البنك العربي الوطني
25.44
(0.55%) 0.14
شركة موبي الصناعية
13.5
(0.75%) 0.10
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
36.08
(0.11%) 0.04
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
25.84
(1.73%) 0.44
بنك البلاد
28.92
(-0.55%) -0.16
شركة أملاك العالمية للتمويل
12.84
(-0.62%) -0.08
شركة المنجم للأغذية
61.15
(-0.57%) -0.35
صندوق البلاد للأسهم الصينية
12.83
(-1.31%) -0.17
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
60.8
(-1.14%) -0.70
شركة سابك للمغذيات الزراعية
120
(-0.50%) -0.60
شركة الحمادي القابضة
34.56
(-0.40%) -0.14
شركة الوطنية للتأمين
16.18
(-1.64%) -0.27
أرامكو السعودية
24.87
(0.24%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية
21.97
(-1.52%) -0.34
البنك الأهلي السعودي
38.94
(0.67%) 0.26
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
34.24
(-1.10%) -0.38
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
اشترك الآن