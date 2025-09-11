لاس فيجاس تجمع مواجهات استعراضية وتدريبات ضمن أسبوع النزال بين كانيلو وكروفورد

شهدت لاس فيغاس الأمريكية أمسية استثنائية، ضمن فعاليات أسبوع النزال الذي يسبق المواجهة التاريخية المرتقبة بين المكسيكي ساؤول كانيلو والأميركي تيرينس كروفورد، المقررة السبت المقبل على حلبة ملعب أليجيانت، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة تركي آل الشيخ

كانت البداية مع النزالات الاستعراضية التي أقيمت على هامش الفعالية، حيث تابع الجمهور سلسلة من المواجهات المثيرة التي أضافت أجواء تنافسية مشتعلة إلى الأسبوع. فقد افتتح ميكي تالون الأمسية بفوز مستحق على الأمريكي كريستيان روبليس بقرار إجماعي بعد 6 جولات قوية، تلاه نزال الوزن الثقيل الذي انتهى بتعادل بين الكوبي يواندي تويراك والأمريكي سكايلر لايسي في مواجهة متكافئة، أما المكسيكي برايان ليون فقد واصل سجله المثالي بفوز على الأمريكي ديفونتي ماكدونالد بقرار إجماعي، وشهدت المواجهة الرابعة تفوق الكازاخستاني بيك نورماغانبيت الذي حسم نزاله أمام الأمريكي ستيفن سامبتر بالضربة القاضية بعد أداء قوي، وفي ختام النزالات خطف السعودي عبدالله داركازانلي الأضواء بانتصار مبكر في الجولة الثانية على الأمريكي كودي كوبوسكي، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي احتفلت بهذا الفوز.

إلى ذلك أقيمت فعالية التدريبات المفتوحة (Public Workout)، حيث وقف الجمهور وجها لوجه مع الملاكمين في النزال الكبير، بمشهد مليء بالحماس المتصاعد مع اقتراب ليلة السبت التاريخية. وحظيت التدريبات بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة، لتؤكد مرة أخرى ضخامة الحدث وأثره في عالم الملاكمة الحديثة، ومع ختام اليوم الثاني من أسبوع النزال، يترقب العالم غدا المؤتمر الرسمي الذي سيجمع كانيلو وكروفورد وبقية الملاكمين وجها لوجه أمام وسائل الإعلام، في T-Mobile Arena الذي يعد محطة جديدة تزيد من سخونة العد التنازلي قبل القمة المرتقبة على حلبة ملعب أليجيانت.