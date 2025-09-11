النفط يرتفع بنسبة 1.7% عند التسوية نتيجة تصاعد التوترات العالمية

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من دولار عند التسوية اليوم الأربعاء، متأثرة بالقلق المستمر من تعطل الإمدادات بعد إسقاط بولندا لطائرات مسيرة في مجالها الجوي، وتزامناً مع إعلان الولايات المتحدة نيتها فرض عقوبات جديدة على مشتري النفط الروسي. ومع ذلك، حدّت زيادة الإمدادات الأمريكية من المكاسب، حيث أفاد تقرير عن زيادة في المخزونات بكميات كبيرة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.7% إلى 67.49 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.7% إلى 63.67 دولار.

وتعززت الأسعار مؤقتاً بعد إعلان إسرائيل عن هجومها على حركة حماس في قطر، إلا أن التوتر الجيوسياسي عاد ليضيف بعض الصعوبات، حيث أسقطت بولندا طائرات مسيرة تابعة لروسيا في هجوم يُعد الأول خلال الحرب في أوكرانيا من دولة في حلف شمال الأطلسي.

وفي سياق الضغط الاقتصادي، أفاد مصدران بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يسعى للضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية شديدة على الصين والهند، حيث يلعب هذان البلدان دوراً مهماً كمشترين رئيسيين للنفط الروسي، مما يساعد على دعم اقتصاد موسكو رغم العقوبات الأمريكية.

توقع المتعاملون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، مما قد يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط. غير أن توقعات الإمدادات لا تزال تسجل نمواً في المخزونات الأمريكية، إذ ارتفعت مخزونات النفط الخام 3.9 مليون برميل، فيما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بنسب متفاوتة تفوق التوقعات السابقة، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وأكدت الإدارة أن ارتفاع المخزونات سيشكل ضغطاً على أسعار النفط العالمية في الأشهر القادمة مع استمرار زيادة إنتاج أوبك+.