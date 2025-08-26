ليسا كوك: دونالد ترمب لا يملك سلطة إقالتي من المركزي الأمريكي ولن استقيل

قالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليسا كوك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يملك سلطة إقالتها من البنك المركزي، وإنها لن تستقيل.

وجاء تصريح كوك بعدما أعلن ترمب في وقت سابق إقالتها من الفيدرالي بأثر فوري، مضيفة في بيان "زعم الرئيس ترمب أنه أقالني "لسبب وجيه"، في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك، لن أستقيل سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأمريكي كما أفعل منذ 2022".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتخذ إجراء غير مسبوق بإقالة ليسا كوك أول امرأة أمريكية من أصل إفريقي تشغل منصب عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، بسبب ما قيل عن مخالفات تتعلق برهنين عقاريين.

ترمب كان قد دعا كوك إلى الاستقالة في 20 أغسطس، بعد أن اتهمها مدير الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان بيل بولت بتخصيص اثنين من رهونها العقارية كمسكنين رئيسيين، وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها تحقق في الأمر.

وقال ترمب في رسالة إلى كوك نشرها على منصته تروث سوشيال "لقد خلصت إلى أن هناك سببا كافيا لإقالتك من منصبك"، وأضاف أن هناك أدلة كافية تشير إلى أن كوك قدمت بيانات خاطئة فيما يتعلق بطلبات الرهن العقاري، وتابع "على الأقل، السلوك محل المسألة يظهر نوعا من الإهمال الجسيم في المعاملات المالية، ما يثير التساؤل حول كفاءتك وجدارتك كمسؤولة معنية بتنظيم الشؤون المالية".