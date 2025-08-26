  • الأسواق
﻿

أسعار الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين بعد إقالة كوك من الفيدرالي

رويترز
  • الثلاثاء 26 أغسطس 2025 7:15 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 26 أغسطس 2025 11:26 صباحا

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إقالة ليسا كوك عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

المعدن الأصفر صعد في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3384.34 دولار للأونصة بحلول الساعة (07:00) بتوقيت السعودية، وهو أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس، وزادت العقود الآجلة 0.4% إلى 3432.40 دولار،وانخفض مؤشر الدولار 0.3% مقابل سلة من العملات، ما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

ترمب اتخذ إجراء غير مسبوق بإقالة كوك، أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تشغل منصب عضو في الفيدرالي، بسبب ما أثير عن مخالفات تتعلق برهنين عقاريين، وأشار رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول يوم الجمعة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك الشهر المقبل، قائلا إن المخاطر التي تحيط بسوق العمل آخذة في الارتفاع.

تشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" إلى أن الأسواق تتوقع حاليا فرصة بنسبة 83% لخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 سبتمبر، ويتجه الذهب إلى الارتفاع عند خفض أسعار الفائدة، إذ يُقلل ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 38.72 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1352 دولارا، وصعد البلاديوم 1% ليسجل 1096.75 دولار.

"جولدمان ساكس": سعر الذهب العالمي في طريقه إلى 4000 دولار للأونصة

Mon, 14 2025

