الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بعد مكاسب الأسبوع الماضي

نيويورك: (رويترز)
  • الاثنين 25 أغسطس 2025 11:30 مساء
  • حدثت فى الاثنين 25 أغسطس 2025 11:41 مساء

أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض اليوم الاثنين، حيث يترقب المستثمرون نتائج الأعمال الفصلية لشركة "إنفيديا" الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، وذلك بعد الاستفادة من ارتفاع يوم الجمعة الذي رفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى إغلاق غير مسبوق.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 27.93 نقطة بما يعادل 0.43% إلى 6438.98 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك المجمع 47.24 نقطة أو 0.22% إلى 21449.29 نقطة، وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 349.91 نقطة أو 0.77% إلى 45281.83 نقطة.

