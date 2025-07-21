شراكة إستراتيجية بين القدية وفالدو لبناء ملعب جولف عالمي بتصميم أيقوني

أعلنت مدينة القدية عن شراكتها العالمية مع سلسلة فالدو، المتخصصة عالميا في تطوير لاعبي الجولف الشباب، دعما لرياضة الجولف في السعودية وعلى المستوى الدولي.

بموجب هذه الشراكة، ستكون مدينة القدية إحدى الوجهات المستضيفة لبطولات سلسلة فالدو في السعودية، ما يعزز مكانتها مركزا إقليميا لرياضة الجولف لفئة الشباب.

القدية كشفت أيضا اليوم عن ملعب جولف جديد مكون من 18 حفرة بمواصفات عالمية، من تصميم أسطورة الجولف السير نيك فالدو، قرر افتتاحه للجمهور في 2026، بجانب نادي جولف متكامل وأكاديمية متخصصة من المقرر افتتاحهما في 2028، ويتميز الملعب بعدد من العناصر منها نظام "العودة بعد 3 حفر" الذي يتيح وصولا أكبر لجميع اللاعبين.

تأتي هذه الخطوة كجزء من التوجه الإستراتيجي طويل الأمد للقدية، لتصبح الوجهة الأولى لرياضة الجولف في السعودية، عبر استقطاب اللاعبين من مختلف الأعمار والمستويات، ودعم الجيل القادم من لاعبي الجولف السعوديين.

العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار عبدالله الداود قال "تمثل شراكتنا مع السير نيك فالدو في تصميم ملعب جولف جديد، إلى جانب كوننا الشريك العالمي لسلسلة فالدو، تأكيدا على التزامهم بدعم رياضة الجولف ورعاية الجيل القادم من لاعبي الجولف السعوديين".

سيقام الملعب الجديد في موقع طبيعي خلاب، بمحاذاة منحدرات جبال طويق الشاهقة التي يصل ارتفاعها إلى 200 متر، ويشمل إنارة ليلية للعب في ساعات المساء، ويجمع بين التحدي للاعبين المحترفين وسهولة الوصول للهواة، كما يقدم برامج تدريب متخصصة للراغبين بتطوير مهاراتهم، ضمن تجربة تمزج بين عناصر الجولف التقليدية والترفيه المبتكر.

نيك فالدو أكد أن هذه الشراكة تمثل فرصة فريدة للإسهام في تطوير إحدى أكثر المدن طموحا وإثارة على مستوى العالم، حيث تتكامل أنماط الحياة الحديثة مع الرياضة والترفيه والثقافة في نموذج حضري مبتكر، وقال "يجسد التعاون مع القدية التقاء أحد أبرز مجتمعات الرياضة عالميا مع مجتمع نابض بالحيوية والشغف لاكتشاف تجارب رياضية جديدة".

سيكتمل المشروع ببناء نادي جولف أيقوني، وميدان تدريبي، وأكاديمية متقدمة من تصميم شركة باترسون، تم تصميمها بعناية لتناسب البيئة الصحراوية، مع التركيز على الاستدامة وتوفير أعلى المعايير العالمية في رياضة الجولف.

سيوفر النادي مجموعة متكاملة من المرافق الداعمة، إلى جانب كونه مركزا اجتماعيا وصحيا نشطا للمجتمع، يضم مرافق لياقة بدنية، ومراكز للعافية، ومناطق للقاءات الاجتماعية، وأحواض سباحة داخلية وخارجية، ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، ومن المتوقع أن يجذب أكثر من 200 ألف زائر سنويا.

كما يتضمن المشروع هيكلا فريدا مغطى بالمسطحات الخضراء، ومفتوحا أمام الجمهور للاستخدام العام واستضافة الفعاليات، ويربط هذا الهيكل بين 3 مناطق رئيسة متكاملة :

- نادي الجولف الذي يشكل المركز التشغيلي ومقر تجربة اللاعبين.

- مركزا متكاملا للأنشطة الرياضية والاجتماعية، يوفر بيئة ترفيهية وصحية متنوعة.

- أكاديمية متطورة مخصصة لتعليم وتدريب رياضة الجولف وفق أعلى المعايير الدولية.

يقام هذا المجمع الرياضي في إحدى المناطق النابضة بالحياة داخل القدية، التي تعد من أكبر مشاريع تطوير المدن في العالم، بمساحة 360 كيلومترا مربعا، على بعد 40 دقيقة من الرياض، وتضم 20 منطقة رئيسة، وترتكز على الترفيه والرياضة والثقافة، مع بنية تحتية عالمية المستوى، تشمل وحدات سكنية، ومكاتب، ومتاجر، وضيافة متكاملة.

تضاف هذه الوجهة الرياضية الجديدة إلى قائمة متميزة من المشاريع الترفيهية والثقافية في مدينة القدية، منها :

- ملعب الأمير محمد بن سلمان، الذي سيستضيف فعاليات رياضية وثقافية كبرى من ضمنها كأس العالم 2034.

- مضمار السرعة "سبيد بارك" لرياضات المحركات.

- عالم مرسيدس AMG الذي يقدم تجربة تفاعلية متميزة مع مضمار سباق مفتوح للجمهور.

- مركز الفنون الأدائية المخصص للفعاليات الثقافية والفنية.