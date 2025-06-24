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السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
الرياض : واس
  • الثلاثاء 24 يونيو 2025 10:45 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 24 يونيو 2025 10:59 صباحا

رحبت السعودية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وثمنت الجهود المبذولة لخفض التصعيد.

وزارة الخارجية السعودية قالت في بيان اليوم إن السعودية تتطلع أن تشهد الفترة المقبلة التزامًا من جميع الأطراف بالتهدئة والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها، وأن يسهم هذا الاتفاق في إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وتجنيبها مخاطر استمرار التصعيد.

وجددت السعودية موقفها الثابت في دعم انتهاج الحوار والوسائل الدبلوماسية سبيلًا لتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية انطلاقًا من مبدأ احترام سيادة الدول وترسيخ الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في المنطقة والعالم".

وكان ترمب قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ الآن وطلب من البلدين عدم انتهاكه.

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