ولي العهد السعودي يؤكد لأمير قطر إدانة الرياض للعدوان الإيراني على الدوحة

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للعدوان الإيراني على قطر، مؤكدةً دعمها الكامل للدوحة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استعداد السعودية لوضع كافة إمكاناتها لدعم أي إجراءات تتخذها قطر لحماية أمنها والحفاظ على سيادتها، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية الاثنين بيانًا شددت فيه على أن الهجوم الإيراني يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشيرةً إلى أن مثل هذه الاعتداءات غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بأي وسيلة.

وأكد البيان موقف السعودية الثابت في الوقوف بجانب قطر ودعمها في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة هذا التحدي.

هذا التضامن يُظهر العلاقات الوثيقة بين الرياض والدوحة، حيث تضع السعودية جميع إمكاناتها تحت تصرف قطر لمساندتها في كل ما يلزم للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويدعو البيان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الانتهاكات لضمان استقرار المنطقة وسلامتها.