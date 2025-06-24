ترمب يعلن انتهاء حرب "الـ 12 يوما" بموافقة إسرائيلية إيرانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ بهدف إنهاء الصراع بين الجانبين، ما قد ينهي حربا استمرت 12 يوما وأدت إلى فرار الملايين من طهران وأثارت مخاوف من مزيد من التصعيد في المنطقة.

كان ترمب أعلن في وقت سابق أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف تدريجي لإطلاق النار يبدأ قرابة الساعة الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت جرينتش.

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في بيان إن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار مع إيران، بينما قالت وسائل إعلام إيرانية بدء وقف إطلاق النار بعد 4 موجات من الهجمات الإيرانية على الأراضي الإسرائيلية.

وصباح اليوم سمع شهود دوي انفجارات قرب تل أبيب وبئر السبع. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مبنى تعرض للقصف، وأن 3 أشخاص قتلوا في الهجوم الصاروخي على بئر السبع.

وشنت إسرائيل، التي انضمت لها الولايات المتحدة، هجمات على منشآت نووية إيرانية، بعدما اتهمت طهران بأنها تقترب من الحصول على سلاح نووي.

ترمب كتب على منصته تروث سوشيال "على اعتبار أن كل شيء سيمضي كما هو مفترض، وهو ما سيحدث، أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما القدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يوما".

كان مسؤول إيراني أكد في وقت سابق موافقة طهران على وقف إطلاق النار، وقال وزير خارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه لن يكون هناك وقف للأعمال العدائية ما لم توقف إسرائيل هجماتها.

عراقجي ذكر في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه إذا أوقفت إسرائيل عدوانها على الشعب الإيراني في موعد أقصاه الساعة الرابعة صباحا بتوقيت طهران (00:30 بتوقيت جرينتش) من اليوم الثلاثاء فإن إيران لا تنوي مواصلة ردها بعد ذلك. ولم يتم رصد أي هجمات إسرائيلية على إيران منذ ذلك الحين.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار بشرط ألا تشن إيران هجمات أخرى، وذكر أن ترمب توسط في الاتفاق في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا على ما يبدو إلى أنه سيكون لدى إسرائيل وإيران بعض الوقت لاستكمال أي مهام جارية، وبعدها سيبدأ وقف إطلاق النار على مراحل.

إيران تنفي امتلاكها لأي برنامج نووي، لكن الزعيم الأعلى علي خامنئي قال إنه لو أرادت إيران ذلك "لما استطاع قادة العالم إيقافنا". بينما يعتقد أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية، وهو أمر لا تنفيه ولا تؤكده.

وأبلغ مسؤول مطلع على المفاوضات "رويترز" بأن رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني تمكن من الحصول على موافقة طهران خلال اتصال هاتفي مع مسؤولين إيرانيين. وأضاف المسؤول أن ترمب أبلغ أمير قطر بموافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار.

وقبل هذا بساعات، أشار 3 مسؤولين إسرائيليين إلى أن إسرائيل تتطلع إلى إنهاء حملتها على إيران قريبا ونقلت هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة.



تفاعل الأسواق



الأسواق تفاعلت بشكل إيجابي مع هذه الأنباء، حيث ارتفعت العقود الآجلة للمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.4% في وقت متأخر من تداولات أمس الاثنين، ما يشير إلى أن المتداولين يتوقعون أن تفتح سوق الأسهم الأمريكية على مكاسب اليوم الثلاثاء.

وهوت العقود الآجلة للخام الأمريكي في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بعد أن أعلن ترمب الاتفاق على وقف لإطلاق النار.



نهاية للقتال؟



لا يبدو بعد أن الهدوء وجد طريقه للمنطقة. فقد أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرين بالإخلاء في أقل من ساعتين لسكان مناطق في العاصمة الإيرانية طهران، أحدهما في وقت متأخر من أمس الاثنين والآخر في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء عن تفعيل صفارات الإنذار في منطقة جنوب هضبة الجولان بسبب مخاوف من تسلل طائرات معادية.

ترمب كان قال أمس الاثنين إنه سيشجع إسرائيل على المضي قدما نحو السلام بعدما قلل من شأن الهجوم الإيراني على قاعدة جوية أمريكية. ولم يفض الهجوم الإيراني إلى سقوط إصابات. وقدم ترمب الشكر لطهران على الإخطار مبكرا قبل الهجمات.

إيران ذكرت أنها أطلقت 14 صاروخا على القاعدة الجوية الأمريكية، الأمر الذي وصفه ترمب بأنه "رد ضعيف للغاية وقمنا بمواجهته بفعالية كبيرة".

الهجوم الإيراني جاء بعد أن قصفت قاذفات أمريكية منشآت نووية إيرانية تحت الأرض مطلع الأسبوع بقنابل خارقة للتحصينات زنة 30 ألف رطل، لتنضم واشنطن بذلك إلى الحملة الجوية التي أطلقتها إسرائيل ضد إيران قبل 12 يوما.

وفر عدد كبير من سكان طهران، البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، بعد قصف استمر على مدى أيام.

وتؤكد إدارة ترمب على أن هدفها كان تدمير البرنامج النووي الإيراني فحسب، وليس إشعال حرب أوسع نطاقا.

يذكر أن الحرب خلفت أكثر من 400 قتيل و3056 جريحا في إيران، معظمهم من المدنيين، وفقا للأرقام الرسمية. وأسفرت الضربات الصاروخية الإيرانية عن مقتل 24 شخصا في إسرائيل، وفقا للسلطات.

وبدأت إسرائيل هجومها على إيران في 13 يونيو، وضربت مئات المواقع العسكرية والمواقع المرتبطة بالبرنامج النووي. وقتلت قياديين عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين.