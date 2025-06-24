عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها في دول الخليج بعد تعليق مؤقت

أعلنت عدة دول خليجية استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها لفترة وجيزة نتيجة الضربة الإيرانية على قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر.

وقد أعادت البحرين فتح مجالها الجوي، بينما شهد مطار الكويت الدولي عودة الحركة إلى طبيعتها، كما استأنف مطار دبي عملياته، وعادت الأجواء في قطر إلى وضعها الطبيعي.

تأتي التطورات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة نتيجة الحرب بين إسرائيل وإيران المستمرة منذ أسبوعين، التي أثرت لفترة في الأوضاع الجوية.

يذكر أن المجال الجوي الخليجي يلعب دوراً حيوياً في حركة التجارة والسفر العالمية، حيث يمثل ممراً أساسياً لعدد كبير من الرحلات الدولية.