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النفط عند أدنى مستوى في أسبوع بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

النفط عند أدنى مستوى في أسبوع بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
هيوستن : رويترز
  • الثلاثاء 24 يونيو 2025 12:00 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 24 يونيو 2025 10:56 صباحا

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مما هدّأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة الرئيسية للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.9% إلى 69.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من 4 % ولامست أدنى مستوى لها منذ 11 يونيو، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3% إلى 66.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 6% إلى أدنى مستوى له منذ 9 يونيو في وقت سابق من الجلسة.

ترمب أعلن أمس الاثنين أن إسرائيل وإيران وافقتا بشكل كامل على وقف لإطلاق النار. وإذا التزم الطرفان بالتوقيتات المحددة فستنتهي الحرب رسميا بعد 24 ساعة لينتهي صراع استمر 12 يوما.

كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا بريانكا ساشديفا قالت: "إذا التزم الطرفان بوقف إطلاق النار كما أُعلن، فقد يتوقع المستثمرون عودة أسعار النفط إلى طبيعتها"، مضيفة "في المستقبل، سيؤدي لعب مدى التزام إسرائيل وإيران ببنود وقف إطلاق النار المعلنة في الآونة الأخيرة دورا مهما في تحديد أسعار النفط".

إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، وسيتيح خفض التصعيد لها تصدير المزيد من النفط ومنع اضطراب الإمدادات، وهو ما شكل عاملا رئيسيا في ارتفاع أسعار النفط في الأيام الماضية.

وهوت أسعار النفط بأكثر من 7% عند التسوية في الجلسة السابقة، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر عقب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية مطلع الأسبوع والذي أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع الإسرائيلي الإيراني.

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