دول عربية وإسلامية ترفض وتدين الهجمات الإسرائيلية على إيران

أصدر وزراء خارجية دول عربية وإسلامية بيانًا مشتركًا أدانوا فيه الهجمات الإسرائيلية على إيران والتي بدأت يوم الجمعة الماضي، مؤكدين رفضهم لأي ممارسات تُعد خرقًا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

شمل البيان وزراء دول كل من: "الأردن والإمارات وباكستان والبحرين وبروناي دار السلام وتركيا وتشاد والجزائر وجزر القمر وجيبوتي والسعودية والسودان والصومال والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت وليبيا ومصر وموريتانيا".

دعا البيان إلى احترام سيادة الدول، ووحدة أراضيها، وحسن الجوار، مع التأكيد على ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

يأتي البيان وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط نتيجة العدوان الإسرائيلي على إيران، وهو ما يثير قلقًا عالميًا بشأن تداعياته على أمن واستقرار المنطقة.

ودعا الوزراء إلى وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، محذرين من أن التصعيد الخطير يهدد السلام في المنطقة ككل.

كما ركز البيان على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، داعيا جميع دول المنطقة للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وشدد على عدم استهداف المنشآت النووية التي تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن.

أخيرًا، أكد الوزراء على أهمية الدبلوماسية كحل وحيد للأزمات في المنطقة، مشددين على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني، وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.