الولايات المتحدة تدرس توسيع إجراءات تقييد الدخول لتشمل 36 دولة إضافية

تدرس الولايات المتحدة توسيع نطاق حظر السفر الذي أقره الرئيس دونالد ترمب ليشمل 36 دولة إضافية، معظمها في إفريقيا، وفقا لوثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية والتي تحققت وكالة فرانس برس من صحتها.

يأتي هذا بعد إعلان ترمب في يونيو عن حظر دخول مواطني 12 دولة هي أفغانستان وبورما وتشاد والكونغو برازافيل وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، كما فُرضت قيود تقييدية على سبع دول إضافية هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

الهدف من الإجراءات، وفقا للبيت الأبيض، هو حماية الولايات المتحدة من "إرهابيين أجانب" وتهديدات أخرى للأمن القومي.

الوثيقة التي نشرتها "واشنطن بوست" ووقعها وزير الخارجية ماركو روبيو، تشير إلى أن الدول المستهدفة الجديدة تشمل مصر وسورية وكمبوديا، والتي أمامها مهلة 60 يوما للامتثال للمتطلبات الجديدة.

المتحدث باسم وزارة الخارجية رفض التعليق على تفاصيل المداولات الداخلية، مؤكدا أن الإدارة تعمل باستمرار على مراجعة السياسات لضمان سلامة الأمريكيين وامتثال الزوار للقوانين الأمريكية. ويقارن ترمب هذه القيود بالتي فرضها في ولايته الأولى (2017-2021) وشملت رعايا عدد من الدول، غالبيتها مسلمة عادّا تلك القيود حالت دون أن تتعرض الولايات المتّحدة لهجمات مماثلة لتلك التي شهدتها أوروبا.

يجدر بالذكر أن هناك استثناءات، حيث يسمح لحملة تأشيرات معينة والأفراد الذين يخدم سفرهم المصالح الوطنية بدخول الولايات المتحدة.