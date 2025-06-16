‏"جيه بي مورجان" يسجل "JPMD" مع قرب تشريع الكونغرس "العملات المستقرة"

‏قدّم بنك جي بي مورجان شيس الأمريكي طلبا رسميا لتسجيل علامة تجارية جديدة باسم "JPMD" لدى مكتب العلامات التجارية الأمريكي، وذلك ضمن فئة تشمل الخدمات المالية والرقمية، مستندا إلى نية الاستخدام داخل الولايات المتحدة وطلب مواز في سنغافورة.

وتأتي الخطوة بالتوازي مع جهود تشريعية في الكونجرس الأمريكي لتنظيم العملات المستقرة، بإصدار تشريع يهدف إلى تنظيمها، وفقًا لوثيقة رسمية.

تغطي العلامة "JPMD" خدمات متعلقة بالأصول الرقمية تشمل: التداول، التبادل، التحويل، والدفع للعملات الرقمية والرموز المشفرة المدعومة بالبلوكتشين، إصدار الأصول الرقمية، معالجة المدفوعات الإلكترونية، تحويل الأموال ونقل العملات الرقمية عبر الشبكات والأجهزة، كما تشمل العلامة خدمات مثل الوساطة في الأوراق المالية باستخدام السجلات الموزعة، تقديم حسابات إلكترونية ذات قيمة مخزنة، إدارة الأصول، الحفظ المالي، تسوية الديون، وتوفير بيانات مالية متقدمة تشمل التحقق من الحسابات، مشاركة بيانات الاحتيال، والتحويلات المالية الدولية باستخدام تقنيات حديثة.

‏تشريع "العملات المستقرة" إذا ما تم التصديق عليه قبل عطلة أغسطس، فسيصبح التشريع أول إطار فيدرالي ينظم العملات المستقرة، وسيدخل حيز التنفيذ خلال فترة تتراوح بين 120 يوما و18 شهرا بعد نشر اللوائح التنفيذية.

‏كما يتضمن المشروع أن تصدر العملات المستقرة فقط عبر "جهات مصرح بها" تشمل بنوكا أو هيئات مالية خاضعة للإشراف الفيدرالي أو الحكومي، مع الالتزام بمتطلبات رأس المال والسيولة والاحتياطيات بنسب متساوية، والكشف عن الاحتياطيات عبر فحوصات مالية مستقلة، كما يمنع المشروع تصنيف "العملات المستقرة" كأوراق مالية، ويضع آليات لحماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال، مع تحديد صلاحيات الهيئات التنظيمية المعنية

‏"العملة المستقرة" هي نوع من الأصول الرقمية المشفرة التي تهدف إلى الحفاظ على قيمة ثابتة مقابل أصل مرجعي مثل الدولار الأمريكي أو الذهب، عبر ربط كل وحدة من العملة الرقمية باحتياطي من الأصول يُمكن استبداله مباشرة بنسب متساوية. تستخدم هذه العملات لتقليل التقلبات الكبيرة المرتبطة بالعملات المشفرة التقليدية. وبخلاف "البيتكوين" الذي تتحدد قيمته بناء على العرض والطلب في السوق ويشهد تغيرات سعرية حادة، تركز العملات المستقرة على الحفاظ على الثبات والربط الرسمي بأصول تقليدية، مما يحولها إلى أداة أكثر استقرارا في التعاملات المالية الرقمية.

‏يُعد البنك من أكبر المؤسسات المالية عالميا، مع خدمات مصرفية واستثمارية وإدارة أصول للأفراد والشركات والحكومات. وقد سبق للبنك أن أطلق عملة JPM Coin لتسوية المدفوعات بين العملاء، وأسس منصة Onyx المتخصصة بحلول الدفع على البلوكتشين. وينظر إلى طلب تسجيل العلامة "JPMD" كخطوة قد تهدف لحماية هوية تجارية لأنشطته الرقمية المستقبلية.