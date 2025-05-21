وول ستريت تغلق منخفضة وسط التركيز على عوائد السندات الأمريكية

شهدت وول ستريت تراجعاً في مؤشراتها الرئيسية اليوم الثلاثاء، حيث أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز مكاسب استمرت لست جلسات متتالية، متأثراً بضغط ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية. كما شهد مؤشر داو جونز انخفاضاً بعد مكاسب دامت ثلاث جلسات، بينما انخفض مؤشر ناسداك بعد مكاسب استمرت لجلسات قليلة.

أشار المحلل في ناتيكسيس، جاريت ميلسون، إلى أن هذا التراجع يأتي نتيجة "التوقف المؤقت بعد موجة صعود لرؤية الأسواق تتماسك قليلاً، إلى جانب بعض القلق الذي يسود في الوقت الحالي". تعكس هذه التصريحات التوترات الموجودة بين المستثمرين وسط تقلبات السوق.

وبحسب البيانات الأولية تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.38%، ليغلق عند مستوى 5940.74 نقطة. كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 0.38%، ليصل إلى 19142.71 نقطة، في حين هبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 0.26%، ليغلق عند 42677.18 نقطة.

يشار إلى أن وكالات التصنيف الائتماني مثل موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز جلوبال قامت بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب القلق المتزايد بشأن الديون الحكومية، ما يضيف مزيدا من الضغوط الموجودة في السوق.