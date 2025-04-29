4.2 مليار ريال لتطوير البنية التحتية في جامعة الملك سعود ضمن مخطط "الدرعية"

وقعت شركة الدرعية التابعة لـ "صندوق الاستثمارات العامة"، عقدا لتنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية لمشروع الدرعية في منطقة جامعة الملك سعود في الجزء الشرقي من المخطط الرئيسي للمشروع، مقابل 4.22 مليار ريال، وفقا لبيان الشركة اليوم.

الشركة التي تأسست في 2023 لتطوير مشروع الدرعية، أوضحت أن العقد يشمل نقل مواقع بعض المرافق والمكاتب الإدارية التابعة للجامعة خلال العملية التطويرية، حيث أسند تنفيذ المشروع إلى تحالف مشترك يضم فرع الشركة الصينية لانشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة، ومجموعة الصين لبناء السكك الحديدية، شركة البناء البسيط المركزية المحدودة.

الرئيس التنفيذي لشركة "الدرعية" جيري إنزيريلو قال "هذا العقد الحيوي يسهم في تنفيذ أصول المخطط الرئيسي لمشروع الدرعية، التي يقع جزء من حرمها الجامعي بالقرب من المنطقة التطويرية، ويمثل خطوة هامة في جهودنا لتعزيز التميز في قطاعي التعليم والبنية التحتية في المملكة، كما أننا نعتز بشراكتنا مع إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في المملكة، عبر تطوير خدمات البنية التحتية التي سيكون لها أثر إيجابي على طلاب الجامعة والمجتمع الأكاديمي بأكمله."

يشمل النطاق العام للعقد تصميم وإنشاء المرافق البديلة لجامعة الملك سعود والمكاتب الإدارية، ويتضمّن تنفيذ مجموعةٍ متكاملةٍ من البنى التحتية الأساسية التي تتضمّن: محطة تبريد مركزية، وخزانات لتخزين المياه، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة لتوليد غاز البترول المسال والغاز الصناعي، ومحطة ضخ لنقل الديزل، إضافةً إلى نفقٍ للخدمات، وخزانات لمياه الري، فضلًا عن المباني الإدارية، والمستودعات، وورش الصيانة.

"الدرعية" تعتزم تنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية في المنطقة ذاتها، حيث يعد هذا العقد الأحدث ضمن سلسلة من العقود الكبرى التي أبرمتها الشركة، في إطار مساعيها لتشكيل الملامح العمرانية لمشروع الدرعية، الممتد على مساحة 14 كيلومترا مربعا.

إجمالي قيمة العقود التي وقعتها "الدرعية" منذ بداية للعام الجاري تجاوز 11 مليار ريال، ويعد مشروع الدرعية نموذجا متكاملا للتنمية الحضرية، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، ويتوقع أن يوفر عند اكتماله مساكن لـ 100 ألف شخص، ومساحات مكتبية لعشرات الآلاف من المتخصصين في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والفنون والتعليم، كما سيسهم في توفير 178 ألف وظيفة، واستقطاب 50 مليون زيارة سنوية، إضافة إلى 70 مليار ريال مساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي.