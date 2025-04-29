موديز : "أفيليس" السعودية ملتزمة بخطط شراء الطائرات بفضل قوة السيولة

تتمتع "أفيليس" لتأجير الطائرات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بسيولة قوية تمكنها من الالتزام بمشتريات الطائرات المزمعة وتسديد ديونها المستحقة على مدى الـ 12 شهرا المقبلة، بحسب وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.

"موديز" التي منحت "أفيليس" اليوم تصنيفا ائتمانيا طويل الأجل لأول مرة عند (Baa2) وهي درجة جديرة بالاستثمار، أشارت إلى أن سيولة الشركة تعززت بحصولها مؤخرا على تسهيل ائتماني دوار غير مضمون بقيمة 1.5 مليار دولار، ما سيتيح لها الحفاظ على نسبة تغطية للديون تتجاوز 150%، بما يشمل أيضا التزامات الديون المستحقة على مدى عام.

تسهيلات مليارية لدى "أفيليس"

الشركة كانت أعلنت في بيان الأسبوع الماضي، حصولها على التسهيل الائتماني الذي "لقي إقبالا كبيرا حيث استقطب مشاركة 20 بنكا رائدا حول العالم، بما في ذلك 8 مصارف جدد من أوروبا وآسيا وأمريكا".

إجمالي التسهيلات الائتمانية المتاحة لدى الشركة، ارتفع إلى 2.25 مليار دولار موزعة على 25 بنكا محليا وعالميا ستمكنها من مواصلة التوسع والاستثمار في أحدث التقنيات والطائرات، بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي تيد أوبيرن في البيان.

هدف مضاعفة الأسطول

تدير الشركة 189 طائرة إجمالا كما في نهاية ديسمبر 2024، تملك منها 167 طائرة بقيمة دفترية صافية قدرها 6.7 مليار دولار، بحسب "موديز"، وكان أوبيرن قال في حديث مع "الشرق" العام الماضي إن الشركة "تستهدف رفع عدد طائراتها إلى ما بين 300 و350 طائرة بنهاية هذا العقد، والوصول بحجم أصولها إلى 20 مليار دولار".

"أفيليس" التي تأسست في 2022، هي واحدة من شركات عدة أنشئت في السعودية لدعم تنويع موارد البلاد بعيدا عن النفط، في إطار سعي المملكة لتصبح مركزا عالميا للتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة.