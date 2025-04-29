معرض سوق السفر العربي يسلط الضوء على الفرص السياحية في السعودية

سلطت السعودية الأضواء على تسارع نمو قطاعها السياحي، والفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب في القطاع، وذلك خلال مشاركة الهيئة السعودية للسياحة في معرض سوق السفر العربي (ATM) الذي يقام في دبي من 28 أبريل الجاري وحتى 1 مايو.

ويضم الوفد السعودي المشارك في المعرض 51 شريكا من منظومة السياحة السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين: "مشاركة السعودية في سوق السفر العربي تمثل فرصة مهمة للتواصل مع شركائنا التجاريين، وإبرام شراكات إستراتيجية جديدة، كما نسعى إلى تسليط الضوء على السعودية كوجهة صيفية فريدة".

السعودية استقبلت نحو 116 مليون زائر في 2024 بزيادة قدرها 6.4% مقارنة بعام 2023.

ويعرض جناح "أرض السعودية" المقام خلال المعرض الوجهات السياحية التي توفرها السعودية إضافة إلى: "الفنادق، شركات الطيران، ومنظمي الرحلات، مع التأكيد على مكانة السعودية كوجهة سياحية على مدار العام، والتركيز على الأسواق الرئيسة مثل: الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، والمحيط الهادئ.

العلا تستهدف شرائح عالية الإمكانيات

شاركت وجهة العلا في فعاليات معرض سوق السفر العربي، وذلك لعرض الوجهة السياحية وإقامة شراكات مع ممثلي قطاعات السياحة والسفر والطيران.

واستقبلت العلا 286,259 زائرا خلال 2024 بنسبة 72% من الزوار المحليين و28% من الزوار الدوليين مع تسجيل متوسط إنفاق يومي بلغ 1,843 ريالًا سعوديًا؛ ما عزز من مكانتها وجهة مفضلة للجمهور الباحث عن تجارب راقية وفريدة.

وتستهدف العلا شرائح جمهور عالية الإمكانات، مع استخدام أقوى الدراسات لتحديد الشرائح الأساسية مع التركيز على المسافرين المستكشفين وعشاق التجارب الثقافية الغامرة, مستهدفة سوقا قابلة للوصول تتراوح بين 25 إلى 30 مليون مسافر.

وقالت المدير التنفيذي لتسويق الوجهة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا ميلاني دي سوزا: "شهدنا خلال العام الماضي نموا هائلًا بفضل حملة "متجددة عبر الزمن", ونواصل تركيزنا على تطوير وجهة سياحية تتسم بالاستدامة والابتكار, وسنعرض في سوق السفر العربي كيف أصبحت العلا واحدة من أكثر الوجهات حيوية وتقدما على مستوى العالم".

وتخطط العُلا مستقبلًا لزيادة قدرتها الاستيعابية من الغرف الفندقية لتصل إلى نحو 1422 غرفة في نهاية 2025، بهدف مواكبة الطلب المتزايد من الزوار المحليين والدوليين.

الدرعية توسع شراكتها لتعزيز جهود تسويقها وجهة عالمية

ضمن مشاركتها في معرض سوق السفر العربي أعلنت "الدرعية" عن شراكتها الإستراتيجية مع إحدى العلامات التجارية السعودية في مجال السفر لاستقطاب السياح المهتمين بالثقافة والتراث، وتعزيز الجهود التسويقية للدرعية كوجهة عالمية.

وتهدف الشراكة الإستراتيجية إلى تحقيق مستهدف الدرعية باستقبال 50 مليون زيارة سنويا بحلول 2030، واستكمال النجاحات التي حققتها باستقبال أكثر من 3 ملايين زائر منذ افتتاح حي الطريف التاريخي ومطل البجيري.

وتسعى الدرعية إلى أن تصبح مركزا حضريا وثقافيا عالميا من خلال تطوير عديد من المشاريع السياحية والثقافية، بما في ذلك أكثر من 40 علامة فندقية عالمية ودار الأوبرا الملكية والدرعية أرينا التي تتسع لـ 20 ألف مقعد.

السودة للتطوير تستعرض أبرز الفرص الاستثمارية

استعرضت شركة السودة للتطوير -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي- أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها ضمن مشروع قمم السودة، الوجهة الجبلية الفاخرة على أعلى قمة في السعودية.

وتعرف زوار جناح الشركة في فعاليات معرض سوق السفر العربي على مقومات مشروع "قمم السودة" وفرص الشراكات الإستراتيجية مع أبرز القادة العالميين في قطاعي السياحة الفاخرة والضيافة، ومن ذلك المشغلون والجهات الدولية الكبرى والمستثمرون.

ويشكل مشروع قمم السودة مفهوما جديدا للضيافة الفاخرة، ويستند المخطط العام إلى الهوية العمرانية المحلية في تصاميمه، ويضم 6 مناطق رئيسة في مواقع مميزة هي: تَهْلَل، وسَحَاب، وسَبْرَة، والصخرة والحمراء، وجَرين، ورِجَال، وتتنوع مرافق المشروع بين الفنادق والمنتجعات الجبلية والتسوق والخيارات السكنية ذات الإطلالات الطبيعية، إضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية.

يذكر أن معرض سوق السفر العربي 2025 المقام في دبي يمثل منصة مثالية لعقد الشراكات والتواصل مع المستثمرين والمشغلين في قطاع السياحة العالمي، إضافة إلى استكشاف الفرص والشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تعزيز قطاع السياحة السعودي.