134 مليار دولار قدمتها السعودية مساعدات لـ 172 دولة خلال عقدين

قدمت السعودية 134 مليار دولار مساعدات لـ 172 دولة حول العالم، منذ 1996 وحتى الآن، وفقا لما ذكره المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة.

الربيعة بيّن خلال لقائه أمس أعضاء مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني، أن مركز الملك سلمان للإغاثة تأسس في مايو 2015، ليكون مختصا بتقديم البرامج الإنسانية والإغاثية المتنوعة، وفقا للأهداف والمبادئ الإنسانية النبيلة، بحسب بيان نشره المركز اليوم.

المركز نفذ حتى الآن 3400 مشروع في 107 دول بقيمة 8 مليارات دولار، شملت مختلف القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والحماية، والتغذية، والمياه والإصحاح البيئي، وفقا للربيعة الذي بيّن أن المركز يعمل على دعم وبناء القدرات ونقل المعرفة وتأهيل منظمات المجتمع المدني في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض بمشاركة خبراء وكوادر سعودية مختصة لتنفيذ المشاريع والعمل جنبًا إلى جنب مع المختصين المحليين".

المستشار في الديوان الملكي أشار، إلى أن المركز نفذ 1089 مشروعا مخصصا للمرأة حول العالم بقيمة تجاوزت 868 مليون دولار، استفادت منها 186 مليون امرأة، مضيفا أن فئة الأطفال أيضا يشكلون أولوية ضمن مشاريع المركز الإنسانية، إذ نفذ المركز 1029 مشروعا تعنى بالطفل بقيمة تجاوزت المليار دولار، استفاد منها 219 مليون طفل، كما عرج إلى المشاريع النوعية للمركز مثل مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، حيث تمكن المشروع منذ إنشائه في 2018 من نزع 487 ألف لغم نزعت بعشوائية، إضافة إلى مشروع مراكز الأطراف الصناعية الذي قدم خدماته لـ 115 ألف مستفيد، ومشروع إعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقا بالنزاع المسلح.

الربيعة نوه بالبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الفريد من نوعه على مستوى العالم، حيث يستقبل التوائم الملتصقة والطفيلية من شتى أنحاء المعمورة، ويتكفل بجميع نفقات عملية فصلهم وعلاجهم وتأهيلهم لما بعد العملية، إلى جانب تكاليف النقل واستضافة التوائم وذويهم طوال فترة الرعاية الطبية، موضحا أن البرنامج تمكن منذ 1990 حتى الآن من دراسة 149 حالة من 27 دولة، وأجرى 62 عملية فصل توأم ملتصق وطفيلي تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد، متطرقا إلى بعض المبادرات المنفذة، كالمنصات الإغاثية والتطوعية والتوثيق والتسجيل الدولي، مثل: منصة المساعدات السعودية، ومنصة المساعدات المقدمة للاجئين في السعودية، ومنصة التطوع الخارجي، ومنصة التبرع "ساهم".

واستذكر "البوابة السعودية للتطوع الخارجي"، التي تهدف إلى استقبال الراغبين بالتطوع للمشاركة ضمن أعمال المركز في الخارج بعد تأهيلهم وتدريبهم، وقد بلغ عدد المسجلين في البوابة حتى الآن أكثر من 78 ألف متطوع، إضافة إلى جهود المركز في استقطاب المتطوعين من مختلف الجهات والتخصصات للمشاركة ضمن برامجه التطوعية، التي بلغت حتى الآن أكثر من 894 برنامجًا تطوعيًا في مجالات متعددة نُفذت في 52 دولة حول العالم، منها برامج تعليمية وتدريبية، وأخرى طبية، استفاد منها نحو 2.2 مليون فرد.

حول اللاجئين في السعودية، أوضح الربيعة، أن السعودية تعد من أكثر الدول استقبالا للاجئين (الزائرين) حيث يتجاوز عددهم الإجمالي المليون لاجئ، من اليمن وسورية وميانمار، إذ تتيح السعودية لهم فرصة العمل، بجانب تقديم العلاج والتعليم مجانا في المدارس العامة، وتحرص على اندماجهم في المجتمع، عبر وجودهم في جميع مناطق السعودية.