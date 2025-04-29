الحياة تعود تدريجيا في إسبانيا والبرتغال بعد أزمة الكهرباء

بدأت الكهرباء بالعودة التدريجية إلى أجزاء من إسبانيا والبرتغال في وقت متأخر أمس بعد انقطاع واسع النطاق أدى إلى توقف المطارات ووسائل النقل العام، وإجبار المستشفيات على تعليق العمليات الروتينية، كما عانت فرنسا انقطاعا قصيرا في التيار.

ولم يتضح سبب الانقطاع حتى الآن، إذ أشارت البرتغال إلى أن المشكلة نشأت في إسبانيا، بينما ألمحت إسبانيا إلى انفصال في الشبكة مع فرنسا.

واستعادت إسبانيا نحو 61% من الكهرباء بحلول المساء، فيما أعلنت البرتغال أن 85 من أصل 89 محطة فرعية عادت إلى العمل.