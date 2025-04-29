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  • "طلعت مصطفى" تستهدف 17 مليار دولار مبيعات من مشروع مرتقب في العراق
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"طلعت مصطفى" تستهدف 17 مليار دولار مبيعات من مشروع مرتقب في العراق

"طلعت مصطفى" تستهدف 17 مليار دولار مبيعات من مشروع مرتقب في العراق
"الاقتصادية" من الرياض
  • الثلاثاء 29 أبريل 2025 10:15 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 29 أبريل 2025 10:19 صباحا

دخلت مجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصة مصر، في مفاوضات متقدمة لإنشاء مجتمع عمراني جديد في العراق بمبيعات متوقعة تبلغ 17 مليار دولار، بحسب بيان للشركة إلى البورصة.

يأتي إعلان الشركة بعد تصريحات سالار أمين، نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، أمس الإثنين، بأن المجموعة تتفاوض لإنشاء مدينة جديدة باستثمارات تقارب 10 مليارات دولار.

"طلعت مصطفى" أكدت في بيانها أن "المدينة الجديدة ستُقام على مساحة 14 مليون متر مربع، ويتوقع أن تضم 45 ألف وحدة متعددة الاستخدامات، مع تحقيق دخل سنوي متكرر يتجاوز 1.5 مليار دولار عند اكتمال المشروع". وأشارت إلى أنها تتوقع الحصول على الأرض فور الانتهاء من المفاوضات بحلول نهاية العام.

المشروع يمثل ثاني استثمارات المجموعة خارج مصر، بعدما أطلقت في سبتمبر 2023 مشروع "بنان" متعدد الاستخدامات في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع "الوطنية للإسكان"، على مساحة إجمالية قدرها 10 ملايين متر مربع في ضاحية الفرسان، باستثمارات 17.5 مليار دولار، لتوفير 28 ألف وحدة، على أن يتم تطوير المشروع خلال 8 سنوات.

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