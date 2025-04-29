"المملكة القابضة" : تحويل الاحتياطي البالغ 1.8 مليار ريال إلى الأرباح المبقاة

أوصى مجلس إدارة المملكة القابضة، بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ نحو 1.8 مليار ريال إلى الأرباح المبقاة للشركة.

الشركة أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الثلاثاء، أن هذه تبقى توصية حتى يتم عرضها للتصويت أمام السماهمين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم.

"المملكة القابضة" التي تأسست في 1980 وتعمل في عدة قطاعات أبرزها السياحة والترفيه والصحة والعقارات والإعلام والبتروكماويات والتعليم والنقل وغيرها، تبلغ قيمتها السوقية اليوم 33 مليار ريال ويملك الأمير الوليد بن طلال الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 78% فيما يملك صندوق الاستثمارات العامة نحو 17%.

الشركة كانت قد أوصت بتوزيع مليار ريال أرباحا للعام 2024 بواقع 28 هللة للسهم، بعد أن سجلت صافي أرباح خلال العام الماضي بلغ 1.23 مليار ريال بارتفاع 22% على أساس سنوي، بدعم عدة أمور أهمها انخفاض النفقات المالية، وارتفاع حصتها من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وبيع عقارات استثمارية.

من جهته كانت شركة المملكة القابضة، قد أنهت في يناير الماضي اتفاقية تأسيس صندوق بقيمة 6.8 مليار ريال مع شركة سمو وشركة جدة الاقتصادية دون أي التزامات على أي من الأطراف"، نظرا لانتفاء الغرض الأساسي من إنشاء الصندوق، موضحة أن صندوق الإنماء لمدينة جدة الاقتصادية، المملوك بالكامل لشركة جدة الاقتصادية (شركة زميلة) سيظل قائما، فيما ستواصل شركة المملكة القابضة دعم التطور الناجح للمشروع.

يشار إلى أن الأصل الأساسي للصندوق، المتمثل في برج شركة جدة الاقتصادية، يشهد تقدما ملحوظا، فكما تم الإعلان في 2 أكتوبر 2024، أعيد تعيين مجموعة بن لادن وتم استئناف الأعمال فيه بشكل متسارع، حيث تم اكتمال تعيين الفريق الفني والمهندسين الاستشاريين ومباشرتهم في الموقع.