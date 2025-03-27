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الرياض أقل المناطق السعودية في معدل البطالة

الرياض أقل المناطق السعودية في معدل البطالة
  • الخميس 27 مارس 2025 11:00 مساء
  • حدثت فى الخميس 27 مارس 2025 11:03 مساء

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