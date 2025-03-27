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إنفوجرافيك
الرياض أقل المناطق السعودية في معدل البطالة
الرياض أقل المناطق السعودية في معدل البطالة
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الخميس 27 مارس 2025 11:00 مساء
حدثت فى الخميس 27 مارس 2025 11:03 مساء
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