سبيماكو الدوائية توقع عقدا لتوريد وتصنيع لقاحات الإنفلونزا في السعودية ودول الخليج

وقعت شركة "سبيماكو" السعودية العاملة في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عقد شراكة مع شركة مجموعة الصين الوطنية للتقنيات الحيوية المحدودة (CNBG) يهدف إلى توريد وتصنيع وتسويق لقاحات الإنفلونزا في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

تأسست الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، المعروفة باسم "سبيماكو الدوائية" في 1986.

العقد الذي وقع أمس الأربعاء يمنح "سبيماكو" حقوقا حصرية لتوريد وتصنيع وتسويق اللقاحات حتى نهاية 2026، ما يعزز دورها كشريك إستراتيجي في السوق الخليجية، كما يمثل خطوة مهمة لتعزيز قطاع الصناعات الدوائية السعودية.

الإنفلونزا هي عدوى فيروسية حادة تصيب الجهاز التنفسي، العدوى تتسبب في أعراض مثل الحمى، والسعال، والتهاب الحلق، وآلام العضلات.

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس تبلغ قيمة العقد ما نسبته أقل من 1% من إجمالي إيرادات سبيماكو السنوية لعام 2023، ورغم عدم تحديد الأثر المالي للعقد في الوقت الحالي، يُتوقع أن يُسهم في تعزيز حضور سبيماكو في قطاع الأدوية الحيوية بالمنطقة، وسيتم الكشف عن التفاصيل المالية والأثر المزمع في وقت لاحق.

يذكر أن اللقاحات هي الوسيلة الأساسية للوقاية من الإنفلونزا. يتم تحديث لقاحات الإنفلونزا سنويًا لتتناسب مع الفيروسات الأكثر شيوعًا والمتوقعة في موسم الإنفلونزا المقبل. يوصى بالحصول على اللقاح سنويًا لكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر، خاصةً الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات مثل كبار السن والنساء الحوامل والأشخاص ذوي الحالات الطبية المزمنة.

تتوفر لقاحات الإنفلونزا عادة في شكل حقن ويمكن أن يتوفر أيضًا على شكل بخاخ أنفي. تختلف فعالية اللقاح من سنة إلى أخرى بناءً على مدى تطابق تركيبة اللقاح مع سلالات الفيروس المنتشرة والمناعة الشخصية للفرد. لكن رغم ذلك، يظل الحصول على اللقاح أفضل وسيلة لتقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها.